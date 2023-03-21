У Києві з 23 березня по 5 квітня відбудеться безкоштовний воркшоп з акторської майстерності для українських артистів. Проведе його французька режисерка Аріан Мнушкін і 15 акторів паризького "Театру дю Солей".

Про це повідомили на сайті Національної спілки театральних діячів України.

Зазначається, що майстерклас відбуватиметься у межах проєкту “Кочова школа”, яка була заснована у 2014 році. За час своєї роботи школа побувала в Чилі, Швеції, Великобританії, Індії та інших країнах світу.

Наголошено, що у заході братимуть участь 100 українських акторів, студентів та аматорів, яких відібрали за попередньою реєстрацією.

Довідково. Аріан Мнушкін – французька режисерка, яка у 1964 році заснувала авангардний сценічний ансамбль Théâtre du Soleil. Є першою лавреаткою Премії Європи (1987), Премії Мольєра (2000, 2010, 2018), Премії Ібсена (2009), Премії Гете (2017) та інших.

Заснований на принципах кооперативу, “Театр дю Солей” об’єднує близько сотні людей різних професій. Це театр-школа, орієнтований на молодь, важливим тут є навчання молодих членів колективу та навчання молодих глядачів, які постійно поповнюють аудиторію театру. З кожною новою роботою інтернаціональна трупа оновлюється приблизно на третину завдяки навчальним курсам, які проводить Аріан Мнушкін. “Театр дю Солей” часто називають політичним театром, оскільки його постановки піднімають актуальні соціально-політичні питання. Режисерський метод Аріан Мнушкін ґрунтується на засадах фізичного театру та імпровізації.

Як повідомляється, у роботі з учасниками “Кочової школи” Аріан Мнушкін використовує методики, розроблені нею та її трупою під час роботи над постановками “Театру дю Солей”:

музичні вправи хору, які вдосконалюють навички імітації. Керівник хору (корифей) з трупи “дю Солей” керує хором з 10-16 осіб на сцені. Хор наслідує, переймає та намагається передати внутрішній стан корифея

імпровізації на теми, запропоновані Аріан Мнушкін та акторами, у супроводі музики з класичного або сучасного репертуару

робота з різними театральними масками (Topeng (Балі), Kyogen (Японія), Commedia dell’Arte та ін.), що передбачає ознайомлення з принципами та методами роботи цих театрів.

Крім того, розробники “Кочової школи” наголошують, що їхній тренінг – це не курс драматичного мистецтва, а дослідження, яке трупа “Театру дю Солей” пропонує слухачам провести разом.