Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Компанія Kodak виграла державну позику на суму $765 млн відповідно до Закону США про оборонне виробництво. Мета — допомогти прискорити вітчизняне виробництво ліків, якими можуть лікувати різні медичні стани, та послабити залежність США від іноземних постачальників.

Це перший подібний кредит, що був виданий згідно із Законом про оборонне виробництво, який раніше адміністрація президента Дональда Трампа використовувала для пришвидшення виробництва обладнання для боротьби з COVID-19, як апарати штучної вентиляції легенів.

Умови надання кредиту схожі на комерційну позику, яку компанія має погашати протягом 25 років. За словами гендиректора Kodak Джима Континенца, Kodak виробляє фармацевтичні інгредієнти, які використовуються для виробництва лікарських засобів.

За планами, Kodak сконцентрується на створенні генеричних препаратів, як антималярійний засіб гідроксихлорохін, що використовується для лікування коронавірусу.

У компанії очікують, що виробництво фармацевтичних інгредієнтів в майбутньому складатиме від 30 до 40% бізнесу. Очікується, що кредит дозволить створити майже 300 робочих місць у Рочестері, та 30-50 у Міннесоті.

Нагадаємо, раніше в Україну почали постачати ліки з дієвою речовиною гідроксихлорохін, які використовують для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упакувань препарату “Плаквеніл”.

Президент США приймає антималярійний препарат гідроксихлорохін задля профілактики коронавірусної хвороби, хоча користь цього препарату так і не була доведена лікарями.