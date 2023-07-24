«Кодекс Воїнів Світла» – це освітній проєкт, який присвячений підвищенню рівня обізнаності військових про норми міжнародного гуманітарного права (МГП). Проєкт реалізується за ініціативи агентства стратегічного маркетингу MAKE SENSE.

МГП в широкому сенсі має дві мети: регулювання ведення військових дій та захист жертв збройних конфліктів. Воно встановлює стандарти та принципи, які регулюють поведінку військових у збройних конфліктах. МГП також має на меті забезпечити захист осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, включаючи цивільне населення, поранених, військовополонених та медичний персонал. Воно покликане збалансувати військову необхідність і гуманітарні потреби.

Проєкт «Кодекс Воїнів Світла» пропонує військовим поміркувати, як певні норми та правила міжнародного гуманітарного права втілюються в умовах бойових дій. Ці теми «упаковані» у відеодіалоги на YouTube-каналі https://www.youtube.com/@Warriors_Of_Light та викладені на інстаграм-сторінці проєктуhttps://www.instagram.com/warriors_of_light_code/?hl=uk

У відео відомий український режисер Любомир Левицький досліджує тематику через діалоги з військовими про норми МГП, що розкривають ключові положення Женевських конвенцій та описують стандарти поведінки для військовослужбовців, щоб забезпечити мінімізацію страждань цивільних осіб та руйнувань цивільної інфраструктури, уникати невиправданого використання сили, завдання шкоди цивільному населенню, що можуть ставатися у ході збройного конфлікту.

Юлія Паєвська («Тайра»), Дмитро Фінашин (FIN), Мамука Мамулашвілі, Вячеслав Раєвський, Сергій Мокренюк та інші герої доєднались до нашої цікавої дискусії.

Любомир Левицький, український кінорежисер, сценарист, продюсер: «Все починається з освіти. У тому числі воєнна справа, а надто в умовах збройного конфлікту. Адже в першу чергу для збереження цивільних осіб потрібно знати і розуміти правила ведення війни. Це дуже непросто, але якщо вивчати крок за кроком, то цілком реально».

Дмитро “FIN” Фінашин, військовослужбовець Національної гвардії України: «Ці правила писані не просто так. Вони створені для того, щоб убезпечити цивільне населення, бути більш гуманними до противника. Тоді з таким противником воюватимеш так само чесно».

Кирило Терещенко, власник агентства стратегічного маркетингу MAKE SENSE: «Кодекс воїнів світла» виник як освітній проєкт для військових, але ми маємо надію, що він стане справжнім аналогом кодексу честі самурая «Бусідо». Адже це опис правил поведінки в надскладних ситуаціях, коли від рішення військового залежить безпека та життя цивільних. Саме слідування правилам ведення війни і вирізняє воїна світла із темряви, робить його гідним високого звання та підвищує професіоналізм та повагу до усієї армії».

Про «Кодекс Воїнів Світла»

КОДЕКС ВОЇНІВ СВІТЛА – це дороговказ для військовослужбовців, головна мета якого – поширення розуміння міжнародного гуманітарного права. Кодекс покликаний донести стандарти поведінки для військовослужбовців відповідно до норм МГП.

Про міжнародне гуманітарне право

Міжнародне гуманітарне право (або «Право збройних конфліктів») – це галузь міжнародного права, яка регулює поведінку держав і недержавних акторів під час збройних конфліктів. МГП регулює поведінку тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, а також які методи та засоби вони можуть використовувати під час них. Пріоритетною метою МГП є захист цивільних, військовополонених та поранених. Міжнародне гуманітарне право застосовується до всіх збройних конфліктів, незалежно від їх характеру та тривалості.