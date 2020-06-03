У 2020 році православні та греко-католики Трійцю святкуватимуть 7 липня.

#Букви розповідають історію, обряди і заборони християнського свята.

Трійцею називають єднання Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. На 50-й день після воскресіння Ісуса Христа на його учнів зійшов Дух Святий, і вони отримали можливість говорити на інших мовах. Через те, що це сталося на 50-й день – свято назвали П’ятидесятницею, а оскільки на землю зійшов Святий Дух – Трійцею.

Традиції святкування в Україні

Тиждень перед Трійцею називають “зеленою”. Наші предки здавна прикрашали будинки зеленим гіллям липи, берези, тополі.

Також будинок прикрашають букетами із запашних трав – чебрецю, полину, м’яти, любистку, аїру та ін.

Напередодні Трійці рано вранці господині готують святкові страви. Традиційно на стіл в Україні подавали холодець з півня, борщ і пироги з солоним сиром і зеленню, вареники з ягодами, здобні булки, узвар. Випічкою пригощали бідних.

В цей день слід сходити до церкви на службу, принісши з собою букет з трав і квітів.

Після служби традиційно освячували колодязі.

Доброю прикметою вважалося, якщо хлопець буде свататися на Трійцю – тоді життя молодих буде довгим і щасливим.

Заборони на Трійцю

На Трійцю не можна купатися, адже русалки можуть потягти на глибину і втопити.

Працювати на Трійцю не можна.

У понеділок після Трійці – в Духів день – наші пращури вшановували землю як іменинницю, тому “турбувати” її, наприклад, працювати в полі, не дозволялося.

Не можна думати про погане.

Вихідні в Україні

Українці отримають додатковий вихідний з нагоди Трійці. Якщо святковий день припадає на неділю, він автоматично переноситься на наступний за ним понеділок. Так, на Трійцю українці відпочиватимуть 6 червня, 7 червня 8 червня – понеділок.