#Букви розповідають історію, обряди і заборони християнського свята.
Трійцею називають єднання Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. На 50-й день після воскресіння Ісуса Христа на його учнів зійшов Дух Святий, і вони отримали можливість говорити на інших мовах. Через те, що це сталося на 50-й день – свято назвали П’ятидесятницею, а оскільки на землю зійшов Святий Дух – Трійцею.
Традиції святкування в Україні
Тиждень перед Трійцею називають “зеленою”. Наші предки здавна прикрашали будинки зеленим гіллям липи, берези, тополі.
Також будинок прикрашають букетами із запашних трав – чебрецю, полину, м’яти, любистку, аїру та ін.
Напередодні Трійці рано вранці господині готують святкові страви. Традиційно на стіл в Україні подавали холодець з півня, борщ і пироги з солоним сиром і зеленню, вареники з ягодами, здобні булки, узвар. Випічкою пригощали бідних.
В цей день слід сходити до церкви на службу, принісши з собою букет з трав і квітів.
Після служби традиційно освячували колодязі.
Доброю прикметою вважалося, якщо хлопець буде свататися на Трійцю – тоді життя молодих буде довгим і щасливим.
Заборони на Трійцю
На Трійцю не можна купатися, адже русалки можуть потягти на глибину і втопити.
Працювати на Трійцю не можна.
У понеділок після Трійці – в Духів день – наші пращури вшановували землю як іменинницю, тому “турбувати” її, наприклад, працювати в полі, не дозволялося.
Не можна думати про погане.
Вихідні в Україні
Українці отримають додатковий вихідний з нагоди Трійці. Якщо святковий день припадає на неділю, він автоматично переноситься на наступний за ним понеділок. Так, на Трійцю українці відпочиватимуть 6 червня, 7 червня 8 червня – понеділок.