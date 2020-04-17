Останніми днями в Київській і Житомирській областях спостерігаються сильні пожежі, а саму столицю України накрив смог. Але вже найближчим часом синоптики прогнозують дощі.

Так, синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в Києві дощі вірогідні вже увечері 19 квітня – на Великдень.

“У Києві 18 квітня буде переважати суха повітряна маса. 19 квітня, на Великдень, також в основному сухо, проте ввечері в неділю є шанс на дощ. З 20 по 23 квітня в Києві ймовірність дощів збільшиться”, – зазначила синоптик.

18-19 квітня в столиці вдень очікується близько +12 градусів тепла. А ось ночі ще будуть холодними.

Напрямок вітру з західного і північно-західного зміниться орієнтовно з 26-27 квітня на південно-західний. У неділю, на Великдень, вітер повинен стихнути.

У понеділок, 20 квітня, очікується посилення вітру до штормових поривів, а 21-22 квітня поривчастий сильний вітер збережеться.

Що стосується решти території України, то, за словами Діденко, 18 квітня і на Великдень у більшості областей очікується суха погода.

“Винятки: у ніч на суботу на Півдні, окрім Криму, місцями – дощ, а в неділю невеликий дощ пройде у північних областях та ввечері 19-го квітня на Одещині”, – написала Діденко.

Вітер очікується західний, північно-західний, 5-12 м/с. Завтра в східних областях пориви до 15 м/с.

Температура повітря в Україні вночі складе +1 – +6 градусів тепла, на півночі місцями заморозки 0-3 градуси. Вдень очікується +11 – + 16 градусів, а в північних областях + 9 – + 13 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, завтра на території України опадів не очікується. Водночас вже на Великдень, 19 квітня, в північних регіонах (Київська, Чернігівська, Житомирська, Сумська області) і в Одеській області можуть пройти дощі.

Вночі в більшості областей очікуються заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9 – +15 тепла.

У понеділок, 20 квітня, синоптики прогнозують дощі в низці центральних, у східних і південних областях України. Стовпчики термометрів вночі подекуди опустяться до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +9 – +15 градусів.

На вівторок, 21 квітня, синоптики прогнозують дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, Харківській і низці інших областей. Температура вночі становитиме від +3 до +5 градусів тепла, а вдень – від +8 до +13 градусів.

У середу, 22 квітня, сонячна погода очікується лише в західних регіонах України і в тимчасово анексованому Криму. На решті території країни синоптики прогнозують дощі.