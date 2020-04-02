Так  коли ж українцям чекати на  завершення карантину, розбирались #Букви.

25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо вдасться впоратися з хворобою раніше, то карантинні обмеження скасують.

Під час наради 1 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єра Шмигаля з проханням надати грошову допомогу найбіднішим українцям: “Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів”.

Також на нараді йшлося про те, що пік захворювань очікується на великодні свята (12 квітня — католицький Великдень, 19 квітня — православний, – ред.), тому з 6 по 24 квітня в Україні можуть ввести режим “всі в масках” і обмеження під час перебування  на вулиці. Великодні богослужіння транслюватимуться телеканалами.

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Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі його запитують, коли закінчиться карантин, але ніхто цього знати не може.

“Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста. Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає – бреше”, – написав Аваков.

За його словами, все   залежатиме  від розвитку ситуації.

Про посилення карантину попередив у  середу і новий голова МОЗ Максим Степанов.

Тож 1 квітня Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо запровадження жорсткіших карантинних обмежень до 24-го квітня.

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До 24 квітня в Україні буде заборонено:

  • перебування в громадських місцях без надягненої маски або респіратора;
  • пересування групою осіб більше ніж двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
  • перебування в громадських місцях осіб молодше 16 років без супроводу дорослих;
  • відвідування зон відпочинку, скверів, парків, лісопаркових зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою;
  • відвідування дитячих і спортивних майданчиків;
  • проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь понад 10 осіб.

Міністерство освіти і науки спростовує інформацію про нібито продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня і скасування зовнішнього незалежного тестування. “Зараз інформація активно поширюється в батьківських і вчительських групах з посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності”, – заявили в пресслужбі Міносвіти.

Варто зазначити, що відповідно до статті 29 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, карантин встановлюється і скасовується Кабінетом Міністрів України.