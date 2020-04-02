В Україні через спалах коронавірусу з 12 березня по 24 квітня введено карантин. Людей закликають не виходить з дому без потреби. А медики чекають піку захворюваності до Великодня.

Так коли ж українцям чекати на завершення карантину, розбирались #Букви.

25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо вдасться впоратися з хворобою раніше, то карантинні обмеження скасують.

Під час наради 1 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єра Шмигаля з проханням надати грошову допомогу найбіднішим українцям: “Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів”.

Також на нараді йшлося про те, що пік захворювань очікується на великодні свята (12 квітня — католицький Великдень, 19 квітня — православний, – ред.), тому з 6 по 24 квітня в Україні можуть ввести режим “всі в масках” і обмеження під час перебування на вулиці. Великодні богослужіння транслюватимуться телеканалами.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі його запитують, коли закінчиться карантин, але ніхто цього знати не може.

“Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста. Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає – бреше”, – написав Аваков.

За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації.

Про посилення карантину попередив у середу і новий голова МОЗ Максим Степанов.

Тож 1 квітня Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо запровадження жорсткіших карантинних обмежень до 24-го квітня.

До 24 квітня в Україні буде заборонено:

перебування в громадських місцях без надягненої маски або респіратора;

пересування групою осіб більше ніж двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб молодше 16 років без супроводу дорослих;

відвідування зон відпочинку, скверів, парків, лісопаркових зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою;

відвідування дитячих і спортивних майданчиків;

проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь понад 10 осіб.

Міністерство освіти і науки спростовує інформацію про нібито продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня і скасування зовнішнього незалежного тестування. “Зараз інформація активно поширюється в батьківських і вчительських групах з посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності”, – заявили в пресслужбі Міносвіти.

Варто зазначити, що відповідно до статті 29 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, карантин встановлюється і скасовується Кабінетом Міністрів України.