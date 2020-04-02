Так коли ж українцям чекати на завершення карантину, розбирались #Букви.
25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо вдасться впоратися з хворобою раніше, то карантинні обмеження скасують.
Під час наради 1 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єра Шмигаля з проханням надати грошову допомогу найбіднішим українцям: “Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів”.
Також на нараді йшлося про те, що пік захворювань очікується на великодні свята (12 квітня — католицький Великдень, 19 квітня — православний, – ред.), тому з 6 по 24 квітня в Україні можуть ввести режим “всі в масках” і обмеження під час перебування на вулиці. Великодні богослужіння транслюватимуться телеканалами.
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Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі його запитують, коли закінчиться карантин, але ніхто цього знати не може.
“Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста. Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає – бреше”, – написав Аваков.
За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації.
Про посилення карантину попередив у середу і новий голова МОЗ Максим Степанов.
Тож 1 квітня Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо запровадження жорсткіших карантинних обмежень до 24-го квітня.
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До 24 квітня в Україні буде заборонено:
- перебування в громадських місцях без надягненої маски або респіратора;
- пересування групою осіб більше ніж двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб молодше 16 років без супроводу дорослих;
- відвідування зон відпочинку, скверів, парків, лісопаркових зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою;
- відвідування дитячих і спортивних майданчиків;
- проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь понад 10 осіб.
Міністерство освіти і науки спростовує інформацію про нібито продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня і скасування зовнішнього незалежного тестування. “Зараз інформація активно поширюється в батьківських і вчительських групах з посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності”, – заявили в пресслужбі Міносвіти.
Варто зазначити, що відповідно до статті 29 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, карантин встановлюється і скасовується Кабінетом Міністрів України.
- Влада Тернополя посилила заходи карантину, заборонивши роботу практично всіх торговельних майданчиків, а також заборонивши громадянам ходити без масок.
- У Києві 5 порушникам карантину виписані штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.
- У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що порушив правила карантинних обмежень.
- Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не відвідувати парки та пляжі й не влаштовувати пікніки під час карантину, оскільки це може “вилізти боком”.