В Україні вже більше тижня триває карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Він був введений з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Але в МОЗ України не виключають і продовження обмежувальних заходів.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з постановою Уряду № 211 від 11 березня, карантин був введений на всій території України. Він передбачає заборону на відвідування закладів освіти, а також на проведення масових заходів.

Через кілька днів карантинні заходи було вирішено посилити. Так, із 17 березня в Україні заборонено приймати відвідувачів установам культури, торгово-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

З 12:00 18 березня 2020 року припинилися авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. Орієнтовно до 3 квітня.

Днем раніше перестали працювати метрополітени трьох великих міст – Києва, Дніпра і Харкова.

Крім того, заборонені перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах і автомобільному транспорті, в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах. Це спровокувало виникнення довгих черг на зупинках громадського транспорту і навіть бійки.

Всі ці заходи вводилися до 3 квітня 2020 року. Саме в цей день, імовірно, може закінчитися карантин в Україні.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив можливості продовження карантину – якщо кількість випадків зараження COVID-19 в Україні продовжить зростати (що, до речі, зараз і відбувається).

“Ми готуємося і розглядаємо можливі варіанти продовження карантину. Це не буде секретом. Але все це буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні і країнах Європейського Союзу”, – сказав він.

За словами Ляшка, якщо темпи поширення COVID-19 залишаться на тому ж рівні, “карантин буде стовідсотково продовжено”. Він також не виключив, що карантин буде посилено.

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Допускає продовження карантину і влада Києва. Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, обмежувальні заходи в столиці, які діють до 3 квітня, можуть бути продовжені. За його словами, “усе буде залежати від того, наскільки ми свідомо будемо ставитися до тих заходів, які сьогодні запроваджені”.

“Якщо ми сьогодні будемо дотримуватися встановлених правил – сидіти вдома, виходити лише за продуктами і при цьому тримати дистанцію від людей – тоді це буде один сценарій. Тоді це може завершитися на початку квітня. Якщо ми будемо безвідповідально ставитись, наприклад, відпускати дітей у комп’ютерний клуб – то ситуація буде зовсім інша. І в такому випадку прогнозувати, коли завершаться обмежувальні заходи, складно”, – заявив він.