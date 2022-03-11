Про це він розповів у інтерв’ю для видання DW.

Відповідаючи на питання про те, що Кремль виправдовує своє вторгнення в Україну наміром “денацифікації”, Моше Реувен Асман заявив, що у таку дурість можуть вирити лише ті, кого зазомбували через телебачення.

“До кого вони збираються застосувати “денацифікацію”? До президента-єврея? Чи до голови опозиції Рабіновича? В Україні немає жодного нацизму, навіть націоналістичні партії до парламенту не увійшли. Жодна поважна людина не повірить в такі вигадки. В Москві просто знайшли привід, щоби задовольнити свої імперські амбіції”, – зазначив головний рабин України.

Щодо авіаудару, який РФ завдала по телевежі у Києві, зачепивши меморіал “Бабин Яр”, Моше Реувен Асман назвав його “символічним”. На його думку, це виглядає як “попередження зверху” про те, до чого може привести війна.

Він зазначив, що наразі окупанти не почали каральних акцій, проте вже розстрілюють мирних українців, а це – воєнний злочин.

Головний рабин України зауважив, що Росія та президент РФ Володимир Путін об’єднали проти себе не тільки українців, а й євреїв. Він додав, що всі стали жертвами однієї біди і закликав світ молитись, протестувати та робити все можливе задля миру в Україні.

Моше Реувен Асман додав, що з таким же закликом звернувся і до євреїв у Росії, хоча розуміє, що деякі із зазомбовані, а деякі – просто бояться

“Я сам народився в Ленінграді, в Радянському Союзі, коли ще було КДБ. Я не боявся. Мене за мою діяльність приводили в КДБ на допити. Тому і зараз кожна людина має визначитися із чим вона: з добром, чи зі злом, чи є вона співучасницею злочинів. Якби кожен там висловив свою позицію, давно би вже змели би всю ту хунту”, – сказав він.

Моше Реувен Асман – головний рабин синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. 2005 року на зборах представників всіх регіонів України його обрали головним рабином України