Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Незабаром розпочинається насичена програма роботи у форматі “Рамштайн” Перед тим, як зануритись у проблематику зміцнення міжнародної підтримки, кілька слів про ініційовані мною кадрові зміни у Міністерстві оборони”, — сказав голова Міноборони Резніков.
За його словами, Україна пройшла рік в умовах повномасштабної російської агресії, завдяки чому посадовці “накопичили важливий досвід” як посилити Міноборони.
Резніков зауважив, що “запросив до команди нових людей”.
Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження Президенту України, після цього має відбутись затвердження Урядом: “Усі вони відомі, тому буквально кілька слів”, додав голова оборонного відомства.
У такий спосіб, на посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Генерал Павлюк “досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості”, зауважив Резніков.
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