Про це Железняк написав у Facebook.
“Виявляється в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядька сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.
Крім того, як повідомляли #Букви, також в застосунку “Дія” можна замінити посвідчення водія, скасувати належного користувача, отримати витяг про несудимість, судові рішення та розмитнення авто.
- За допомогою додатка Dobre можна буде дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Застосунок працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.
- Внутрішньо переміщені особи, трудова книжка яких залишилася на тимчасово окупованій території, можуть підтвердити робочий стаж в онлайн-режимі. У системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.