Про це Железняк написав у Facebook.

“Виявляється в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядька сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.

Крім того, як повідомляли #Букви, також в застосунку “Дія” можна замінити посвідчення водія, скасувати належного користувача, отримати витяг про несудимість, судові рішення та розмитнення авто.