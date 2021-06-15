Про це розповіли на сторінці LEGO в Instagram.
LEGO показали оновлену модель adidas Superstar, на якій заявилися рельєфні елементи, що нагадують конструктор.
А також колекційний конструктор за мотивами тієї ж моделі, з якого можна зібрати лівий чи правий кросівок у популярній чорно-білій гамі.
“Один, щоб носити. Один, щоб будувати. І для дітей, і для дорослих”, — йдеться в дописі бренду.
На одному з фото можна побачити різноколірні варіанти кросівок. Деталі про повний асортимент спільної колекції поки не повідомляють. Реліз запланований на 1 липня.
- Торік adidas презентував нову модель кросівок з влучною назвою Superstan, в якій поєднали риси культових моделей Superstar та Stan Smith.