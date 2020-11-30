#Букви розповідають, що думають українці про такий дует.
10 листопада у своєму Instagram Потап опублікував звернення “Кличемо на фіт Бузову”. Він заявив, що хоче записати пісню з Бузовою і що це буде мегахіт. Виконавець попросив фанатів “тегати” Бузову в коментарях, щоб вона якнайшвидше відгукнулася.
“Я вважаю, що нам потрібен ще один фіт. Я пропоную… Я недавно дивився на неї в” Танцях на льоду”, мені дуже сподобалася Ольга Бузова. Передайте Олі Бузовій великий привіт. Можна ми вас попросимо, хлопці, будь ласка, знайдіть її в Instagram. Напишіть їй: “Оля, як тобі “Mozgi feat. Бузова?” Якщо Оля відгукнеться, це буде дуже цікаво. Ми зробимо таку бомбяру, що всі закриють роти назавжди, тому що Mozgi відповідають за якість!”.
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І Бузова відповіла Потапу.
“Льош, якщо це реально, напиши мені в особісті. Мій телефон, я сподіваюся, у тебе є. А якщо це просто якийсь прикол, досить з мене знущатися”, – сказала вона в сторіз.
Потім Оля Бузова все ж відповіла згодою: “Я обіцяла Потапу подумати за ці вихідні, все зважити. Він другий тиждень пропонує фіт. Чому б ні? Ольга Бузова і MOZGI, це вже цікава “колаба”. Потап, я говорю так!”.
Тепер у коментарях Потапу українці висловлюють своє обурення щодо дуету з Бузовою.
Люди прямо говорять, щоб Потап вже переїжджав до Росії і там творив свої хіти.
У відповідь репер каже, що буде “працювати в осяяній моєю творчістю рідній Україні”. На це люди у нього запитали, де саме Україна в його піснях.
Хтось із користувачів сказав Потапу, що фіт з Бузовою – це ганьба, на що репер відповів, що це все гроші.
На всі негативні коментарі Потап реагує зверхньо та з глумом.
А ще Потап пояснив, чому він хоче трек з Бузовою: “Я роблю трек з Олею тільки тому, що хочу вам всім показати, які ви і хто ви є. Це практично самогубство. Але саме тому я хочу, щоб ви кайфонули під цей трек. Тому що це просто класна пісня – я хочу потрапити в чарт і плейлист українців”.
Хтось запитав у Потапа, чи записав би він пісню із серійним вбивцею Андрієм Чикатило.
У 2017 році Ольгу Бузову внесли в базу сайту “Миротворець” за “свідоме порушення державного кордону України” і “незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму”.
У своєму Instagram Бузова опублікувала кілька фото і відео з анексованого Криму.
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Цього року Бузова, вітаючи Путіна з його днем народження, сказала, що все, чого вона “досягла в Росії, вона домоглася за Путіна”.
- У 2014 році український співак і продюсер Потап разом з Настею Каменських поїхали до Росії на вручення премії RU.TV. Там на сцені Потап несподівано для всіх зняв штани і подякував Росії.
- 27 червня Президент Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав указ про відзначення державними нагородами, в тому числі одного з вищих орденів України — князя Ярослава Мудрого.
- Співак і музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України.