Український репер і лідер гурту Mozgi Потап покликав російську ведучу, співачку Ольгу Бузову записати спільну пісню. Ольга відповіла згодою. А ось українці засипали Потапа гнівними та образливими коментарями, адже Бузова є палкою прихильницею Путіна і підтримує анексію Криму.

#Букви розповідають, що думають українці про такий дует.

10 листопада у своєму Instagram Потап опублікував звернення “Кличемо на фіт Бузову”. Він заявив, що хоче записати пісню з Бузовою і що це буде мегахіт. Виконавець попросив фанатів “тегати” Бузову в коментарях, щоб вона якнайшвидше відгукнулася.

“Я вважаю, що нам потрібен ще один фіт. Я пропоную… Я недавно дивився на неї в” Танцях на льоду”, мені дуже сподобалася Ольга Бузова. Передайте Олі Бузовій великий привіт. Можна ми вас попросимо, хлопці, будь ласка, знайдіть її в Instagram. Напишіть їй: “Оля, як тобі “Mozgi feat. Бузова?” Якщо Оля відгукнеться, це буде дуже цікаво. Ми зробимо таку бомбяру, що всі закриють роти назавжди, тому що Mozgi відповідають за якість!”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MOZGI (@mozgiband)

І Бузова відповіла Потапу.

“Льош, якщо це реально, напиши мені в особісті. Мій телефон, я сподіваюся, у тебе є. А якщо це просто якийсь прикол, досить з мене знущатися”, – сказала вона в сторіз.

Потім Оля Бузова все ж відповіла згодою: “Я обіцяла Потапу подумати за ці вихідні, все зважити. Він другий тиждень пропонує фіт. Чому б ні? Ольга Бузова і MOZGI, це вже цікава “колаба”. Потап, я говорю так!”.

Тепер у коментарях Потапу українці висловлюють своє обурення щодо дуету з Бузовою.

Люди прямо говорять, щоб Потап вже переїжджав до Росії і там творив свої хіти.

У відповідь репер каже, що буде “працювати в осяяній моєю творчістю рідній Україні”. На це люди у нього запитали, де саме Україна в його піснях.

Хтось із користувачів сказав Потапу, що фіт з Бузовою – це ганьба, на що репер відповів, що це все гроші.

На всі негативні коментарі Потап реагує зверхньо та з глумом.

А ще Потап пояснив, чому він хоче трек з Бузовою: “Я роблю трек з Олею тільки тому, що хочу вам всім показати, які ви і хто ви є. Це практично самогубство. Але саме тому я хочу, щоб ви кайфонули під цей трек. Тому що це просто класна пісня – я хочу потрапити в чарт і плейлист українців”.

Хтось запитав у Потапа, чи записав би він пісню із серійним вбивцею Андрієм Чикатило.

У 2017 році Ольгу Бузову внесли в базу сайту “Миротворець” за “свідоме порушення державного кордону України” і “незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму”.

У своєму Instagram Бузова опублікувала кілька фото і відео з анексованого Криму.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Цього року Бузова, вітаючи Путіна з його днем народження, сказала, що все, чого вона “досягла в Росії, вона домоглася за Путіна”.