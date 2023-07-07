Ворожого поплічника, який охороняв адмінбудівлі російських загарбників під час окупації Херсона, засудили до 8 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника окупаційного “головного управління МВС в Херсонській області”.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено фейкове посвідчення поліціянта.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.

Там його призначили до складу “окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона”, видали зброю та форму російського зразка.

Перебуваючи на “посаді”, колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де росіяни облаштували місцеві окупаційні органи. Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.