Джерело: СБУ.
Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника окупаційного “головного управління МВС в Херсонській області”.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено фейкове посвідчення поліціянта.
За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.
Там його призначили до складу “окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона”, видали зброю та форму російського зразка.
Перебуваючи на “посаді”, колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де росіяни облаштували місцеві окупаційні органи. Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень.
За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.
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