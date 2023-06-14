Колаборанту, який після співпраці з російськими окупантами у Донецькій області втік з регіону і хотів уникнути правосуддя, суд призначив 13 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку.

Однак, після звільнення регіону від російських загарбників їхній інформатор вирішив втекти на Львівщину, де як переселенець хотів заховатися серед місцевих жителів.

Під час розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами. Зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали наприкінці грудня минулого року. За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення.

Як встановили слідчі, поплічником агресора виявився мешканець Донеччини, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами.

Отриману розвідінформацію він передавав через “зв’язкового” – бойовика терористичної організації “ДНР”, який перебував на тимчасово захопленій частині регіону.

Для комунікації використовували російські соцмережі і месенджери. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).