За матеріалами Служби безпеки України, 12 років за ґратами проведе колаборант із "Харківського МВС РФ", який брав участь у репресіях проти мешканців Куп'янська.

Джерело: СБУ

Відомство зібрало доказову базу на ще одного поплічника РФ, який допомагав окупантам під час тимчасового захоплення Харківщини.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року, під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області.

Зловмисником виявився 32-річний мешканець Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили до лав створеного агресором “управління МВС Харківської області”. Там він увійшов до складу так званого “взводу патрульної служби”.

На цій “посаді” колаборант патрулював вулиці міста і брав участь у незаконних затриманнях місцевих жителів.

Кожне таке затримання людини він оформлював під надуманими приводами, а потім звітував про це перед керівництвом окупаційного органу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.