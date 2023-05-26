Джерело: СБУ
Відомство зібрало доказову базу на ще одного поплічника РФ, який допомагав окупантам під час тимчасового захоплення Харківщини.
Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року, під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області.
Зловмисником виявився 32-річний мешканець Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
За це його призначили до лав створеного агресором “управління МВС Харківської області”. Там він увійшов до складу так званого “взводу патрульної служби”.
На цій “посаді” колаборант патрулював вулиці міста і брав участь у незаконних затриманнях місцевих жителів.
Кожне таке затримання людини він оформлював під надуманими приводами, а потім звітував про це перед керівництвом окупаційного органу.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.
- За матеріалами СБУ, до 12 років позбавлення волі засуджено генерала і полковника РФ, які командували підривом Північнокримського каналу.
- За матеріалами СБУ суд наклав арешт на риболовецький траулер “Бухта Соколовская”, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.