Завідувача кладовища, який підтримував російських військових, займаючись ворожою пропагандою у селі Синяк під час окупації Київської області, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Печерського райсуду Києва.

Зазначається, що росіяни призначили колаборанта так званим “старостою” його села.

До повномасштабного вторгнення він працював завідувачем кладовища КП “Буча Сервіс”. Чоловік одружений та має дитину.

Після окупації житель Бучанського району вирішив стати на бік ворога, організовуючи заходи “політичного характеру” та пропагуючи підтримку РФ та її збройних сил.

Зловмисника визнали винним у колабораційній діяльності та призначити покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.