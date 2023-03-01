Про це йдеться у вироку Печерського райсуду Києва.
Зазначається, що росіяни призначили колаборанта так званим “старостою” його села.
До повномасштабного вторгнення він працював завідувачем кладовища КП “Буча Сервіс”. Чоловік одружений та має дитину.
Після окупації житель Бучанського району вирішив стати на бік ворога, організовуючи заходи “політичного характеру” та пропагуючи підтримку РФ та її збройних сил.
Зловмисника визнали винним у колабораційній діяльності та призначити покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- В Одесі Служба безпеки України затримала агентів ФСБ – спецслужби Російської Федерації, які розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави.
- Служба безпеки України знешкодила агентуру ФСБ, яка “наводила” російські ракети на лікарні у південних регіонах України.
- За даними слідства, доцент окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України. Йому повідомлено про підозру.
- У Вінниці співробітники СБУ заблокували канал вербування колишніх в’язнів до російської приватної військової компанії “Вагнер”. Так званим “рекрутером” виявився місцевий житель.