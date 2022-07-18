Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.
За даними видання, колаборанти у паніці, бо бояться перебувати у будівлі в центрі міста. Тому вони відновлюють кабінети приміщення міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського. Ймовірно, вони вирішили переїхати саме до цієї будівлі.
Вулицю Михайла Грушевського так звана “міська влада” перекрила бетонними плитами. У такий спосіб вони зробили її пішохідною.
У палаці культури імені Шевченка знаходиться фейкова торгово-промислова палата та РАЦС. Робочі кабінети там мають так звана “начальниця військово-цивільної адміністрації” Галина Данильченко та псевдогубернатор Євген Балицький.
У будівлі постійно проводять зустрічі та брифінги. Видання зазначило, що скупчення сотень пенсіонерів “дратує гауляйтерів”, тож із палацу культури вони вирішили з’їхати.
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