У Мелітополі колаборанти готують для себе нову будівлю міської ради. Вони бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка.

Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.

За даними видання, колаборанти у паніці, бо бояться перебувати у будівлі в центрі міста. Тому вони відновлюють кабінети приміщення міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського. Ймовірно, вони вирішили переїхати саме до цієї будівлі.

Вулицю Михайла Грушевського так звана “міська влада” перекрила бетонними плитами. У такий спосіб вони зробили її пішохідною.

У палаці культури імені Шевченка знаходиться фейкова торгово-промислова палата та РАЦС. Робочі кабінети там мають так звана “начальниця військово-цивільної адміністрації” Галина Данильченко та псевдогубернатор Євген Балицький.

У будівлі постійно проводять зустрічі та брифінги. Видання зазначило, що скупчення сотень пенсіонерів “дратує гауляйтерів”, тож із палацу культури вони вирішили з’їхати.