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Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя»

Глава так званої ДНР Денис Пушилін розпорядився щодо формування міської адміністрації заблокованого українського міста Маріуполь.

Четвер, 31 березня 2022, 23:44
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Відповідний указ опубліковано 31 березня, повідомляють #Букви.

У так званому указі йдеться про те, що “місцева адміністрація “ДНР” формується у місті Маріуполі”.

  • Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя»

  • Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя»

Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя» // 2 фото

Місто оточено російськими військами та піддається нещадним обстрілам протягом тижнів. Наразі українська влада поспішає організувати евакуацію понад 100 000 осіб, що, за попередніми підрахунками залишилися в місті.

Близько 90% житлових будинків пошкоджено або зруйновано, відімкнено електропостачання та зв’язок.

Теги: адміністрація, блокада Маріуполя, Маріуполь, Пушилін, сепаратисти

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