Відповідний указ опубліковано 31 березня, повідомляють #Букви.

У так званому указі йдеться про те, що “місцева адміністрація “ДНР” формується у місті Маріуполі”.



Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя» // 2 фото

Місто оточено російськими військами та піддається нещадним обстрілам протягом тижнів. Наразі українська влада поспішає організувати евакуацію понад 100 000 осіб, що, за попередніми підрахунками залишилися в місті.

Близько 90% житлових будинків пошкоджено або зруйновано, відімкнено електропостачання та зв’язок.