Відповідний указ опубліковано 31 березня, повідомляють #Букви.
У так званому указі йдеться про те, що “місцева адміністрація “ДНР” формується у місті Маріуполі”.
Колабораціоніст Пушилін захотів сформувати «міську адміністрацію Маріуполя» // 2 фото
Місто оточено російськими військами та піддається нещадним обстрілам протягом тижнів. Наразі українська влада поспішає організувати евакуацію понад 100 000 осіб, що, за попередніми підрахунками залишилися в місті.
Близько 90% житлових будинків пошкоджено або зруйновано, відімкнено електропостачання та зв’язок.
- Нагадаємо, командир “Азова” Денис Прокопенко заявив, що російські війська перегруповуються задля спроб захопити Лівобережну Україну.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію в місті. Зокрема, він заявив, що росіяни примусово вивезли з Маріуполя від 20 до 30 тисяч городян.
- До Організації Об’єднаних Націй надійшла інформація про застосування російськими військовими касетних боєприпасів в населених пунктах України щонайменше 24 рази.