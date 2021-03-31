Третя хвиля коронавірусу у Києві та Україні загалом відрізняється від попередніх двох, адже ускладнюється небезпечними штамами. Тому необхідно терміново нарощувати штат лікарів для COVID-відділень.

Про це в інтерв’ю Главкому заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

“Безумовно, потрібно готувати додаткових медичних працівників для “ковідних” відділень. Можна перепрофілювати лікарів та медичних сестер. Але коли я дивлюся, як виплачують обіцяні 300% надбавки, які по факту вимірюються 150-200 гривнями, це має вигляд не стимулювання лікарів, а великого обману. Це – знущання з них. Так само і зі страхуванням медперсоналу. Коли лише близько 10% сімей отримали страхову компенсацію за померлого працівника лікарні”, – заявила Марина Порошенко.

При цьому нардепка зауважила, що сотні родичів змушені оббивати пороги держустанов, щоб довести, що померлий інфікувався при виконанні професійних обов’язків. Зокрема, вона згадала випадок зі смертю лікаря з Почаєва Івана Венжиновича, рідні якого не могли отримати обіцяної компенсації після його смерті.

За словами Порошенко, при сьогоднішній динаміці розповсюдження коронавірусу підготовлених ліжок не вистачатиме постійно.

“Потрібно буде відкривати все нові й нові відділення, підводити до них кисень. З резервного фонду столиці буквально на минулому тижні було виділено 23 млн грн на обладнання додаткових ліжок киснем. Але можливості комунальних медичних закладів не безмежні. І вже давно треба було залучати відомчі лікарні, які підпорядковані Кабінету міністрів. Але вже рік все залишається лише на рівні заяв міністра Степанова і його підлеглих. Якщо центральна влада і надалі саботуватиме роботу в цьому напрямку, то колапс буде неминучий. Мені дивно, що цього не розуміють в Кабміні та Офісі президента”, – говорить Марина Порошенко.