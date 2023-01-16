16 січня, відвідуючи Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі, мер Києва Віталій Кличко заявив, що крах енергетичної інфраструктури України "може статися будь-якої секунди", оскільки російські ракетні атаки критично навантажують систему.

Про це інформує CNN.

Він припустив, що колапс може статися будь-якої секунди, тому що будь-якої секунди російські ракети можуть зруйнувати критичну інфраструктуру не лише в Києві, в інших містах.

Кличко зазначив, що наразі дефіцит електроенергії у столиці складає близько 30%.

Цієї зими мільйони українців залишилися без доступу до електроенергії, води та центрального опалення після безжальних ударів РФ по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

Зараз в Україні досить холодно – мінус 10, іноді взимку до мінус 30 градусів. А в цих погодних умовах жити без електрики, жити без опалення практично неможливо, і тому ситуація є критичною, ми боремося за виживання”, – пояснив мер Києва.

Раніше гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що після масованої ракетної атаки дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження, водночас терміни відновлення прогнозувати поки що зарано.

Енергетична інфраструктура відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Нині тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

14 січня ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей, раніше зазначили в “Укренерго”.