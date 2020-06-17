21 червня українці зможуть спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Кільцевим воно називається, тому що Місяць повністю увійде в диск Сонця, але не затьмарить його.

Про це розповідають #Букви.

Повна фаза затемнення триватиме недовго, близько 40 секунд. Це станеться у неділю, 21 червня, о 09:40 за київським часом. Жителі України зможуть спостерігати тільки сонячну півтінь. Але при цьому затемнення буде транслюватися онлайн.

Найкраще затемнення буде видно на півночі Індії в штаті Уттаракханд.

Повну фазу побачать в Африці на територіях Республіки Конго, Демократичної Республіки Конго, ЦАР, Південного і Північного Судану, Ефіопії, Еритреї та в Азії на територіях Ємену, Саудівської Аравії, Оману і Пакистану.

Варто зазначити, що 21 червня – літнє сонцестояння, коли Земля досягне максимальної точки наближення до Сонця і знову почне віддалятися від нього.

Наступне кільцеве затемнення Сонця відбудеться 10 червня 2021 року. Воно буде спостерігатися в північній Канаді, Гренландії та Росії. А 14 грудня 2020 роки відбудеться повне сонячне затемнення.

Як затемнення вплине на людей

На думку астрологів, сонячне затемнення може позначитися на самопочутті людей, їх настрої.

У цей день не можна конфліктувати, не можна приймати відповідальні рішення. Слід контролювати свої емоції, старатися думати позитивно.

Період затемнення Сонця є сприятливим для пошуку кохання.

Найбільший вплив затемнення відчують на собі Козероги, Ваги, Овни й Раки.