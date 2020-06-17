Про це розповідають #Букви.
Повна фаза затемнення триватиме недовго, близько 40 секунд. Це станеться у неділю, 21 червня, о 09:40 за київським часом. Жителі України зможуть спостерігати тільки сонячну півтінь. Але при цьому затемнення буде транслюватися онлайн.
Найкраще затемнення буде видно на півночі Індії в штаті Уттаракханд.
Повну фазу побачать в Африці на територіях Республіки Конго, Демократичної Республіки Конго, ЦАР, Південного і Північного Судану, Ефіопії, Еритреї та в Азії на територіях Ємену, Саудівської Аравії, Оману і Пакистану.
Варто зазначити, що 21 червня – літнє сонцестояння, коли Земля досягне максимальної точки наближення до Сонця і знову почне віддалятися від нього.
Наступне кільцеве затемнення Сонця відбудеться 10 червня 2021 року. Воно буде спостерігатися в північній Канаді, Гренландії та Росії. А 14 грудня 2020 роки відбудеться повне сонячне затемнення.
Як затемнення вплине на людей
На думку астрологів, сонячне затемнення може позначитися на самопочутті людей, їх настрої.
У цей день не можна конфліктувати, не можна приймати відповідальні рішення. Слід контролювати свої емоції, старатися думати позитивно.
Період затемнення Сонця є сприятливим для пошуку кохання.
Найбільший вплив затемнення відчують на собі Козероги, Ваги, Овни й Раки.
- Повний місяць, вперше у 2020 році спостерігалося в п’ятницю, 5 червня, з 17:45 до 21:04 За Всесвітнім часом (UT).