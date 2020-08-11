Шевченківський районний суд Києва визнав активіста і колишнього в'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві під час акції біля посольства Білорусі. Йому призначили 40 годин громадських робіт.

Про це колишній політв’язень Олег Сенцов повідомив у Facebook.

Раніше у поліції повідомили, що під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушували правопорядок. На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та продовжували агресивно поводитись.

Для встановлення анкетних даних п’ятьох правопорушників доставили до Шевченківського управління поліції, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу Украіни про адміністративні правопорушення.

“Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за злістну непокору співробітникам міліції (це знов не помилка друку)”, – повідомив режисер.

Сенцов також опублікував копії протоколів і рапорту.

У рапорті правоохоронця зазначено, що Кольченко намагався чіплятися за одяг поліції, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував. Кольченко, в свою чергу, повністю заперечив провину.

Адвокат активіста Євгенія Закревська просила закрити провадження через відсутність складу порушення, але її клопотання не задовольнили, повідомляють “Ґрати”.

Також повідомляється, що Закревська просила викликати свідків, але суддя відмовила і в цьому, а справа розглядалася в закритому режимі.

Інший суддя розглядав справу про злісну непокору поліції, але змушений був повернути протокол на виправлення в поліцію, так як правоохоронець не уточнив, в яких саме діях активіста виражалася злісна непокора.

У Кольченка є 10 днів, щоб оскаржити вирок до громадських робіт. Активіст заявив, що має намір подавати апеляцію.