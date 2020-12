Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232.

Всього в голосуванні взяли участь 538 виборників із 50 штатів та округу Колумбія.

Байден був визнаний переможцем у 25 штатах (зокрема, в Аризоні, Каліфорнії, Джорджії, Нью-Йорку, Пенсильванії, Вірджинії) та окрузі Колумбія.

Трамп був визнаний переможцем у 25 штатах (зокрема в Алабамі, Флориді, Техасі, Індіані, Північній Кароліні та інших).

Список виборців формується штабами або партіями в кожному штаті. Кількість виборників від кожного штату дорівнює числу його представників у Конгресі США. Федеральний округ Колумбія (тобто столиця країни – Вашингтон), у Конгресі не представлений, але має три голоси виборників. Найбільша кількість виборників (55 осіб) припадає на штат Каліфорнія.

Як відреагував Джо Байден

Джо Байден за підсумками голосування виборників виступив із промовою, зазначивши, що “верховенство закону, конституція і воля народу перемогли”, повідомляє CNN.

“Полум’я демократії було запалено в цій країні давним-давно. І тепер ми знаємо, що ніщо, навіть пандемія або зловживання владою, не може загасити це полум’я”, – зазначив Байден.

Він також засудив необґрунтовані спроби Трампа оскаржити результати виборів. Як зазначає CNN, у своїй промові Байден продемонстрував “найбільш прямий і докладний захист своєї перемоги і найбільш різке засудження спроб Трампа переглянути реальність”.

Обраний президент США нагадав про невдалі спроби штабу Трампа оскаржити підсумки виборчої кампанії в судах. Він назвав ці спроби “настільки екстремальними, що ми ніколи не бачили подібного раніше”.

“Ця позиція – відмова визнати волю народу, відмова поважати принцип верховенства права і відмова шанувати нашу конституцію”, – наголосив Байден.

Він нагадав, що кампанія Трампа намагалася “змусити Верховний Суд скасувати голоси понад 20 млн американців і передати посаду кандидату, котрий програв колегію виборників і всенародне голосування”.

Байден зазначив, що час “перегорнути сторінку, об’єднатися”.

“У цій битві за душу Америки перемогла демократія”, – – заявив він.

