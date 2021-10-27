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Колега загиблої Галини Гатчінс показав її останню світлину й заявив про недбалість продюсерів

Колега й товариш операторки українського походження Галини Гатчінс, світлооператор Сергій Свєтний розповів деталі трагедії й показав останню світлину жінки.

Середа, 27 жовтня 2021, 15:19

Фото: Facebook/Сергій Свєтний

Фото з’явилося в Facebook-акаунті Свєтного.

“Це останнє фото Галини на знімальному майданчику”, – написав Свєтний.

Фото: Facebook/Сергій Свєтний

На світлині Галина позує в оточенні колег. Поруч із нею стоїть актор Алек Болдвін, який й здійснив постріл, що став смертельним для операторки.

Свєтний також опублікував пост, у якому розповів деталі трагедії. Він почав з того, що Галина була його близькою подругою, з якою вони інколи навіть ділили їжу.

“Так, я стояв поруч з Галиною під час цього фатального пострілу, котрий забрав її життя та поранив режисера Джоела Соузу. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку щодо того, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право. У цьому винна недбалість і непрофесіоналізм”, – написав Свєтний.

За словами чоловіка, за зброю на знімальному майданчику, де загинула Галина, відповідав недосвідчений працівник.

Сергій звинуватив продюсерів фільму в тому, що вони заощадили на персоналі й найняли непрофесійних працівників, що відповідали за реквізит й безпеку. За словами Свєтного, за цим на зніманнях стежила 24-річна дівчина практично без досвіду.

“Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах, за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі… Професіонали – це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику вже на рівні рефлексів”, – написав Сергій.

Він також звернувся до продюсерів із вимогою припинити економити на безпеці й завжди перевіряти персонал, який вони наймають для роботи на знімальному майданчику.

“З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну і небезпечну роботу, але, беручи на роботу непрофесіоналів, ви піддаєте ризику себе та інших людей, які знаходяться поруч. Я розумію, ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так”, – написав Свєтний.

Загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку, уродженку України, Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебував у критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.

Чоловік українки Галини Меттью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.

  • Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
  • Дружина Алека Болдвіна прокоментувала загибель операторки Галини Гатчінс.
  • Раніше актор Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс.
Теги: Галина Гатчінс, Сергій Свєтний

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