Колега загиблої Галини Гатчінс показав її останню світлину й заявив про недбалість продюсерів

Фото з’явилося в Facebook-акаунті Свєтного.
“Це останнє фото Галини на знімальному майданчику”, – написав Свєтний.
На світлині Галина позує в оточенні колег. Поруч із нею стоїть актор Алек Болдвін, який й здійснив постріл, що став смертельним для операторки.
Свєтний також опублікував пост, у якому розповів деталі трагедії. Він почав з того, що Галина була його близькою подругою, з якою вони інколи навіть ділили їжу.
“Так, я стояв поруч з Галиною під час цього фатального пострілу, котрий забрав її життя та поранив режисера Джоела Соузу. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку щодо того, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право. У цьому винна недбалість і непрофесіоналізм”, – написав Свєтний.
За словами чоловіка, за зброю на знімальному майданчику, де загинула Галина, відповідав недосвідчений працівник.
Сергій звинуватив продюсерів фільму в тому, що вони заощадили на персоналі й найняли непрофесійних працівників, що відповідали за реквізит й безпеку. За словами Свєтного, за цим на зніманнях стежила 24-річна дівчина практично без досвіду.
“Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах, за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі… Професіонали – це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику вже на рівні рефлексів”, – написав Сергій.
Він також звернувся до продюсерів із вимогою припинити економити на безпеці й завжди перевіряти персонал, який вони наймають для роботи на знімальному майданчику.
“З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну і небезпечну роботу, але, беручи на роботу непрофесіоналів, ви піддаєте ризику себе та інших людей, які знаходяться поруч. Я розумію, ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так”, – написав Свєтний.
Загибель Галини Гатчінс
Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.
Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку, уродженку України, Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебував у критичному стані.
У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.
Чоловік українки Галини Меттью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Дружина Алека Болдвіна прокоментувала загибель операторки Галини Гатчінс.
- Раніше актор Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс.