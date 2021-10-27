Колега загиблої Галини Гатчінс показав її останню світлину й заявив про недбалість продюсерів

Фото з’явилося в Facebook-акаунті Свєтного.

“Це останнє фото Галини на знімальному майданчику”, – написав Свєтний.

На світлині Галина позує в оточенні колег. Поруч із нею стоїть актор Алек Болдвін, який й здійснив постріл, що став смертельним для операторки.

Свєтний також опублікував пост, у якому розповів деталі трагедії. Він почав з того, що Галина була його близькою подругою, з якою вони інколи навіть ділили їжу.

“Так, я стояв поруч з Галиною під час цього фатального пострілу, котрий забрав її життя та поранив режисера Джоела Соузу. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку щодо того, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право. У цьому винна недбалість і непрофесіоналізм”, – написав Свєтний.

За словами чоловіка, за зброю на знімальному майданчику, де загинула Галина, відповідав недосвідчений працівник.

Сергій звинуватив продюсерів фільму в тому, що вони заощадили на персоналі й найняли непрофесійних працівників, що відповідали за реквізит й безпеку. За словами Свєтного, за цим на зніманнях стежила 24-річна дівчина практично без досвіду.

“Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах, за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі… Професіонали – це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику вже на рівні рефлексів”, – написав Сергій.

Він також звернувся до продюсерів із вимогою припинити економити на безпеці й завжди перевіряти персонал, який вони наймають для роботи на знімальному майданчику.

“З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну і небезпечну роботу, але, беручи на роботу непрофесіоналів, ви піддаєте ризику себе та інших людей, які знаходяться поруч. Я розумію, ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так”, – написав Свєтний.