Про це повідомляє ВВС.
Фаучі пояснив, що не існує чітких критеріїв стосовно того, який відсоток населення потрібно вакцинувати, аби стримати те чи інше захворювання. Він назвав колективний імунітет поняттям “невловимим”.
За його словами, повернення до нормального життя після пандемії буде поступовим.
Фаучі сказав, що вакцинована людина може заразитися коронавірусом, оскільки жодне щеплення не можу гарантувати 100% захист. Тобто коронавірус існуватиме й далі, однак кількість випадків зараження значно зменшиться.
До прикладу, завдяки вакцинації проти грипу, щороку вдасться знизити кількість випадків захворювання на 40 – 60%.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- Раніше Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19. Йдеться як про вакцини від глобальної ініціативи COVAX, так і за прямими контрактами з виробниками.