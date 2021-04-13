Головний медичний радник президента Джо Байдена, лікар-інфекціоніст Ентоні Фаучі, вважає, що колективний імунітет внаслідок вакцинації населення не гарантує перемогу над коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Фаучі пояснив, що не існує чітких критеріїв стосовно того, який відсоток населення потрібно вакцинувати, аби стримати те чи інше захворювання. Він назвав колективний імунітет поняттям “невловимим”.

За його словами, повернення до нормального життя після пандемії буде поступовим.

Фаучі сказав, що вакцинована людина може заразитися коронавірусом, оскільки жодне щеплення не можу гарантувати 100% захист. Тобто коронавірус існуватиме й далі, однак кількість випадків зараження значно зменшиться.

До прикладу, завдяки вакцинації проти грипу, щороку вдасться знизити кількість випадків захворювання на 40 – 60%.