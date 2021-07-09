Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Зловмисники організували у зазначених регіонах роботу колл-центрів, співробітники яких вимагали у людей повернення неіснуючих кредитів.
Шахраї представлялися працівниками офіційних структур, у тому числі Нацагентства по запобіганню корупції, а також погрожували людям фізичною розправою або оприлюдненням у соцмережах фейкового порно-контенту з нібито їхньою участю.
Фото: Нацполіція
“Серед здирників — цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці… Правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад 20 обшуків”, — розповіли у відомстві.
Отримавши ухвалу суду, правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських “посередників”. Виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази відправлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.
- 16 вересня Верховна Рада України повторно ухвалила закон про продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Закон був прийнятий з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Спочатку мораторій планувалося продовжити до 1 січня 2022 року, однак за пропозицією глави держави термін був скорочений до півроку. Згодом закон підписав президент України Володимир Зеленський.