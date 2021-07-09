Правоохоронці викрили колекторів, які тероризували жителів Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Херсонської областей.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зловмисники організували у зазначених регіонах роботу колл-центрів, співробітники яких вимагали у людей повернення неіснуючих кредитів.

Шахраї представлялися працівниками офіційних структур, у тому числі Нацагентства по запобіганню корупції, а також погрожували людям фізичною розправою або оприлюдненням у соцмережах фейкового порно-контенту з нібито їхньою участю.

Фото: Нацполіція

“Серед здирників — цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці… Правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад 20 обшуків”, — розповіли у відомстві.

Отримавши ухвалу суду, правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських “посередників”. Виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази відправлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.