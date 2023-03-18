Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

“Колеса правосуддя крутяться: Я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за насильницьке переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за викрадення дітей та інші міжнародні злочини”, – написав Дмитро Кулеба.

Зауважимо, що вчора, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

Зазначається, що Володимир Путін, президент Російської Федерації, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

У суді вважають, що існують достатні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини через безпосередню участь, дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли такі дії або допускали їх вчинення.

Також є підстава для видачі ордера на арешт Марії Львової-Бєлової. Вона з 2021 року є уповноваженою при президенті РФ з прав дитини. Як зауважили у суді, вона несе майже таку ж саму відповідальність, за винятком “неспроможності здійснювати належний контроль над військовими підлеглими”.

Коментуючи рішення суду, представниця МЗС РФ Марія Захарова написала у Telegram, що воно не має жодного значення для РФ, зокрема, з правової точки зору.

“Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі “рецепти” на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними”, – йдеться в повідомленні.