Сьогодні, 8 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору України на Євробачення-2020.

Про це повідомляють #Букви.

Учасники

У першому турі національного відбору участь будуть приймати такі виконавці:

Група [О]

JERRY HEIL

Katya Chilly

KRUTЬ

GO-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Де дивитись

Побачити пряму трансляцію Нацвідбору глядачі зможуть на громадських каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА і телеканалі СТБ.

Початок трансляції – о 18:00.

Журі

Судити учасників Нацвідбору в цьому році будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Голосування

У першому і другому півфіналах, а також в фіналі Нацвідбору голосування глядачів і членів журі буде проходити паралельно. З кожного півфіналу до фіналу пройде по три учасники.

Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) будуть додаватися один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця. При цьому, якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то переможцем стане той, хто отримав більше від глядачів.

Глядачі зможуть голосувати за допомогою SMS, а також в мобільному додатку Teleportal в період, коли про це під час прямого ефіру оголосить ведучий нацвідбору.

Результати

Другий півфінал Нацвідбору відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого.

Переможець представлятиме Україну на 65-ому міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020 року, який відбудеться в травні в місті Роттердам. Євробачення-2020 пройде в три етапи. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.