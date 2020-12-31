Найсхідніші острови Океанії першими зустрічають Новий рік. Перш ніж більшість людей на Заході прокинуться 31 грудня, жителі Тонга, Самоа і Кірібаті перевернуть свої календарі на 1 січня 2021 року. Нова Зеландія, Австралія і Південна Корея - наступні країни, які зустрінуть Новий рік.

Про це розповідають #Букви з посиланням на WorldTimeZone.

Аби новий рік дістався іншого боку планети, знадобиться більше доби.

Останнім місцем на планеті, де зустрінуть новий 2021 рік, стане острів Бейкер – це незалежна територія США, незаселений атол у Тихому океані.

Як країни світу зустрічають Новий рік (за Києвом):

Кірібаті і Самоа, 12:00 Парам (Нова Зеландія), 12:45 Нова Зеландія, Тонга, Маршалові острови, 13:00 Чукотка, Камчатка, 14:00 Австралія, 14: 30-15: 00 Японія, Північна і Південна Кореї, 17:00 Китай, 18:00 Індонезія, 19:00 Бангладеш, Шрі-Ланка, 20:00 Індія, 20:30 Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, 21:00 Афганістан, 21:30 Вірменія, Грузія, 22:00 Україна – в нашу країну Новий рік приходить через 12 годин після острова Кірібаті Польща, Чехія, Словаччина (країни Західної і Центральної Європи), 1:00 (1 січня) Великобританія, 2:00 (1 січня) Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 7:00 (1 січня) Американські Самоа – 13.00 (1 січня) Острів Бейкер – 14:00 (1 січня)

Нагадаємо, що мешканці острівної держави Кірібаті, що у Тихому океані, першими на планеті зустріли новий 2021 рік.