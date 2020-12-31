Про це розповідають #Букви з посиланням на WorldTimeZone.

Аби новий рік дістався іншого боку планети, знадобиться більше доби.

Останнім місцем на планеті, де зустрінуть новий 2021 рік, стане острів Бейкер – це незалежна територія США, незаселений атол у Тихому океані.

Як країни світу зустрічають Новий рік (за Києвом):

  1. Кірібаті і Самоа, 12:00
  2. Парам (Нова Зеландія), 12:45
  3. Нова Зеландія, Тонга, Маршалові острови, 13:00
  4. Чукотка, Камчатка, 14:00
  5. Австралія, 14: 30-15: 00
  6. Японія, Північна і Південна Кореї, 17:00
  7. Китай, 18:00
  8. Індонезія, 19:00
  9. Бангладеш, Шрі-Ланка, 20:00
  10. Індія, 20:30
  11. Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, 21:00
  12. Афганістан, 21:30
  13. Вірменія, Грузія, 22:00
  14. Україна – в нашу країну Новий рік приходить через 12 годин після острова Кірібаті
  15. Польща, Чехія, Словаччина (країни Західної і Центральної Європи), 1:00 (1 січня)
  16. Великобританія, 2:00 (1 січня)
  17. Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 7:00 (1 січня)
  18. Американські Самоа – 13.00 (1 січня)
  19. Острів Бейкер – 14:00 (1 січня)

Нагадаємо, що мешканці острівної держави Кірібаті, що у Тихому океані, першими на планеті зустріли новий 2021 рік.

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