Про це розповідають #Букви з посиланням на WorldTimeZone.
Аби новий рік дістався іншого боку планети, знадобиться більше доби.
Останнім місцем на планеті, де зустрінуть новий 2021 рік, стане острів Бейкер – це незалежна територія США, незаселений атол у Тихому океані.
Як країни світу зустрічають Новий рік (за Києвом):
- Кірібаті і Самоа, 12:00
- Парам (Нова Зеландія), 12:45
- Нова Зеландія, Тонга, Маршалові острови, 13:00
- Чукотка, Камчатка, 14:00
- Австралія, 14: 30-15: 00
- Японія, Північна і Південна Кореї, 17:00
- Китай, 18:00
- Індонезія, 19:00
- Бангладеш, Шрі-Ланка, 20:00
- Індія, 20:30
- Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, 21:00
- Афганістан, 21:30
- Вірменія, Грузія, 22:00
- Україна – в нашу країну Новий рік приходить через 12 годин після острова Кірібаті
- Польща, Чехія, Словаччина (країни Західної і Центральної Європи), 1:00 (1 січня)
- Великобританія, 2:00 (1 січня)
- Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 7:00 (1 січня)
- Американські Самоа – 13.00 (1 січня)
- Острів Бейкер – 14:00 (1 січня)
Нагадаємо, що мешканці острівної держави Кірібаті, що у Тихому океані, першими на планеті зустріли новий 2021 рік.
- Жителів столиці Шотландії з прийдешнім Новим роком привітали з допомогою вражаючого шоу дронів. Яскраве дійство створили 150 квадрокоптерів.