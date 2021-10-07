Відповідний допис він опублікував в Instagram.
Федеріко Лючія показав сімейне фото, на якому його дружина — популярна італійська блогерка та дизайнерка К’яра Ферраньї — вдягнена в розкішну сукню, тоді як всі інші — у домашній одяг.
“Коли помилився вбранням для вечері вдома”, — написав він у підписи до світлини.
В кадрі можна побачити їхню дочку Вітторію та сина Лео.
Насправді недоречне для вечері вдома вбрання Фірраньї — червона сукня на одне плече від Versace із прикрасами від Bulgari — не було випадковим.
В той вечір вона брала участь в гала-заході Bulgari, організованому на Соборній площі в Мілані.
- Раніше популярна італійська блогерка та дизайнерка К’яра Ферраньї прогулялася людними вулицями Парижа у прозорій водолазці із масивними позолоченими прикрасами.