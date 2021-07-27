Виправити капловухість та зовнішні недоліки вушних раковин можливо за допомогою сучасної та якісної пластичної хірургії.

Виправити капловухість та зовнішні недоліки вушних раковин можливо за допомогою сучасної та якісної пластичної хірургії. За допомогою отопластики можна вирішити наступні проблеми:

капловухість (так капловухістю вважається відтопирення вух на кут більше ніж тридцять градусів);

не естетична форма вушної раковини;

наслідки травми вуха;

відсутність вушної раковини;

непропорційне розміщення вух;

асиметрія розмірів мочок вуха.

Отопластика Київ доступна у клініці лазерної косметології та хірургії Gold Laser. Проведення операції можливе одразу після консультації з лікарем.

Пластику вушних раковин можно проводити навіть у дитинстві, починаючи з шести або семирічного віку. До того ж у такому віці, як правило, процеси загоєння та відновлення проходять значно швидше, ніж у дорослому. А оскільки дана операція вирішує естетичні питання, таким чином можна запобігти появі можливих комплексів у шкільному віці.

Як підготуватися до пластики вух?

Для початку потрібно проконсультуватися з хірургом. Він має вияснити причину виникнення дефекту, а також визначить як найкраще слід зробити операцію.

Якщо в процесі анамнезу не було виявлено ніяких протипоказань, можна переходити до першої стадії підготовки до операції, а саме до діагностики. Для цього буде потрібно здати деякі аналізи, список яких складає лікар.

Також лікар робить фотознімки проблемних ділянок, для того, щоб можна було порівняти результати до та після операції.

Саме підготовка пацієнта до отопластики не потребує якихось особливих обмежень. Єдине, за добу до операції потрібно відмовитись від гормональних ліків, препаратів, що розріджують кров та не вживати алкоголь.

Як проходить процедура отопластики?

Отопластика проводится під місцевою анестезією. Спочатку хірург помічає маркером операційні ділянки, тобто місяця, які потребують корекції або розсічення. Потім хірург робить надріз на задній поверхні вушної раковини та отримує доступ до хрящової тканини, де й проводять корегуючі дії.

Після того, як лікар провів усі необхідні маніпуляції, він накладає косметичний шов та надягає на пацієнта спеціальну фіксуючу пов’язку на вуха. Через 8-10 днів шви знімаються. Пов’язку слід носити близько двох тижнів, для того щоб у процесі життєдіяльності не пошкодити вушні раковини. А повне відновлення, як правило, відбувається лише через місяць після процедури.