Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій у Telegram.
На першому етапі планують:
- відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),
- внутрішньообласні маршрути,
- до 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години “пік”,
- поїзди “Інтерсіті+” далекого сполучення, нічний експрес,
- внутрішнє сполучення.
На другому етапі планують:
- відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,
- усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,
- усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.
На третьому етапі відновлять:
- поїзди міжнародного сполучення та за потреби – сезонні пасажирські рейси в Україні,
- міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.
До кінця тижні Мінінфраструктури має узгодити з МОЗ дати етапів. Також міністерство працює з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ, щоб визначити, з яких країн почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.
“Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними”, — зазначив Криклій.
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