Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій у Telegram.

На першому етапі планують:

  • відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),
  • внутрішньообласні маршрути,
  • до 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години “пік”,
  • поїзди “Інтерсіті+” далекого сполучення, нічний експрес,
  • внутрішнє сполучення.

На другому етапі планують:

  • відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,
  • усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,
  • усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.

На третьому етапі відновлять:

  • поїзди міжнародного сполучення та за потреби – сезонні пасажирські рейси в Україні,
  • міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.

До кінця тижні Мінінфраструктури має узгодити з МОЗ дати етапів. Також міністерство працює з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ, щоб визначити, з яких країн почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

“Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними”, — зазначив Криклій.

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