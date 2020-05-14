Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій у Telegram.

На першому етапі планують:

відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),

внутрішньообласні маршрути,

до 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години “пік”,

поїзди “Інтерсіті+” далекого сполучення, нічний експрес,

внутрішнє сполучення.

На другому етапі планують:

відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,

усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,

усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.

На третьому етапі відновлять:

поїзди міжнародного сполучення та за потреби – сезонні пасажирські рейси в Україні,

міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.

До кінця тижні Мінінфраструктури має узгодити з МОЗ дати етапів. Також міністерство працює з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ, щоб визначити, з яких країн почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

“Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними”, — зазначив Криклій.