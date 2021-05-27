Гормональний баланс відіграє велику роль не тільки для статевої системи жінки, а й впливає на її психоемоційний і фізичний стан, а також на здатність зачати і виносити малюка.

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Гормональні порушення, як правило, не проходять безслідно і рано чи пізно дають збої в організмі. Тому важливо вчасно звернутися за допомогою до лікаря.

Що лікує гінеколог-ендокринолог?

Гінеколог-ендокринолог – це вузькопрофільний лікар, який займається лікуванням гінекологічних захворювань, які пов’язані з порушеннями в жіночій ендокринній системі.

Він здійснює цілий спектр діагностичних і терапевтичних процедур, які допомагають виявити ендокринні та гінекологічні дисфункції. Порушення в роботі гормональної системи тягнуть за собою різні гінекологічні патології, які вимагають негайного лікування. Саме гінеколог-ендокринолог допоможе в цьому питанні і зможе призначити ефективне лікування.

Відкладати візит до гінеколога-ендокринолога небезпечно, адже практично будь-які порушення в жіночому організмі можуть привести до серйозних наслідків і тривалого лікування. У клініці репродуктивної медицини LITA працюють кваліфіковані гінекологи-ендокринологи, які мають успішний досвід лікування різних захворювань жіночих статевих органів. Вони лікують патології, які пов’язані як з яєчниками (статевими залозами), так і з щитовидною залозою в цілому.

У яких випадках потрібно відвідати гінеколога-ендокринолога?

Записатися до лікаря гінеколога-ендокринолога варто, якщо:

порушений менструальний цикл або він так і не настав у дівчинки-підлітка (в 13-15 років);

рясні або занадто мізерні виділення в менструальний період;

безуспішне лікування міоми, ендометріозу та інших гінекологічних захворювань;

не виходить зачати дитину при активному статевому житті протягом року;

є перші ознаки менопаузи.

Дуже важливо звернутися до досвідченого гінеколога-ендокринолога, який зможе вирішити вашу проблему, наприклад: ювенільне маткова кровотеча, ендокринне безпліддя, ендокринні порушення під час вагітності, дисменорея, олігоменорея, порушення менструального циклу, клімакс і багато інших.

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Довірте своє здоров’я досвідченим лікарям!