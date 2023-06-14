Прем’єра від “Культурного десанту”: Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін випустили іронічну пісню “Білгород” і кліп на неї.

Робота є реакцією музикантів на події у Білгороді наприкінці травня. Ідея належить військовослужбовцю, засновнику “Культурного десанту” Колі Серзі, а автором слів і музики став продюсер та музикант Саша Чемеров. Пісня написана у жанрі шансону і є вираженням емоційного відгуку українців на події у Білгороді. У тексті музиканти саркастично закликають білгородців не боятися й обіцяють скору свободу, бо “вас більше тримати не матиме права гнила та іржава московська держава”.

“Кожна пісня “Культурного Десанту” має свою мету, і наша ціль зараз – закріпити стан сильної позиції, стан розуміння, що ми можемо більше, ніж думаємо, стан переможців, де умови диктує не ворог нам, а ми йому, відштовхуючись від своїх цінностей. Ми боротимемося доти, доки не повернемо все своє та всі своїх назад. Ми присвячуємо пісню українцям і хочемо зафіксувати, що сили добра дійдуть до балансу й до відновлення справедливості”, – коментує Коля Сєрга.

Кліп також є іронічним анімаційним колажем, у якому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на військовій техніці проїжджає повз впізнавані місця Білгорода.

“Нас там нема, але там є наші і ми їх обовʼязково захистимо. Хай живе вільна українська Слобожанщина”, – каже автор пісні Саша Чемеров.

З 14 червня пісня доступна для прослуховування на всіх стримінгових платформах.