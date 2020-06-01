Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні за час карантину зросла до 511 тисяч.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на дані Держслужби зайнятості.

Так за минулий тиждень кількість безробітних зросла на 16,6 тисяч. Загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла до 511,3 тисяч осіб. Це на 69% більше, аніж було в червні 2019 року. З цього числа майже 425 осіб отримують від держави допомогу по безробіттю.

За 2,5 місяці карантину Держслужба зайнятості зареєструвала 249 тисяч безробітних, що майже на 80% більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Нагадаємо, 16 квітня в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин.

22 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні через запровадження карантину 2 мільйони людей залишилися без роботи. На той момент офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.