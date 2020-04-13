Про це повідомляє агентство “Інтерфакс–Україна“.
“Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис., або на 22%, більше в порівнянні з показником на цю ж дату минулого року“, – розповіли в службі зайнятості.
При цьому найбільше безробітних реєструють в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській і Полтавській областях.
Протягом минулого тижня в середньому статус безробітного отримували 7 тисяч українців в день.
- Станом на 10 квітня, в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 334 медичних працівники.