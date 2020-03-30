Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

На сьогодні в Італії було зареєстровано 101 739 випадків захворювання на COVID-19. З них понад 4 тисячі були підтверджені 29-30 березня. Майже чверть випадків (23 895) — в області Ломбардія, що на півночі країни.

14,6 тисяч осіб вже одужали та були виписані з лікарень. 11,6 тисяч осіб з COVID-19 померли через ускладнення коронавірусної інфекції та супутніх захворювань. 818 загинули протягом останньої доби.

За даними університету Джонса Хопкінса, станом на 30 березня, Італія є другою країною після США (понад 125 тисяч випадків) за кількістю хворих COVID-19. Далі йдуть Іспанія (більше 85 тисяч), Китай (понад 82 тисяч) і Німеччина (63 тисячі). Рівень смертності в Італії залишається найвищим у світі та становить 11,4 % від числа захворілих.