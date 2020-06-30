Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Якщо з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих осіб була на рівні 749 осіб за тиждень, то минулого тижня, тобто з 22 по 28 червня, ця кількість склала 1410. Нагадаю, що госпіталізуються виключно ті люди, які знаходяться в стані середньої тяжкості або в тяжкому стані”, – розповів він.
Крім того, Степанов констатував “стрімке зростання” кількості пневмоній.
“Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2572 пневмонії, то минулого тижня цей показник склав 4705 (на тиждень, – ред.). Тобто всі ці люди влітку в таку спеку захворіли на пневмонію. Це ще раз підтверджує, що у нас досить швидко поширюється COVID-19. Рівень госпіталізації, кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей з пневмонією – вони постійно збільшуються. А це пряма загроза і здоров’ю, і життю людини, яка заразилася COVID-19″, – наголосив Степанов.
(На відео – з 5:50)
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