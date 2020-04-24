Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

“На 07.00 24 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи.

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зазначається, що 4 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (по одному у ВМКЦ Центрального регіону, Чернівецькому військовому госпіталі, Мукачівському військовому госпіталі та Харківській обласній інфекційній лікарні), у Рівненській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

У лавах ЗСУ на коронавірус захворіли ще троє військових: інфікованих вже 46.

У Збройних силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.