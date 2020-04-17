Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“На 07:00 17 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 2 летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 24 особи”, – йдеться у повідомленні.

Так, за добу підтверджено 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області з 13 квітня 2020 року проходив лікування у домашніх умовах з діагнозом ГРЗ. 16 квітня 2020 року у зв’язку з погіршенням стану здоров’я був госпіталізований до інфекційної лікарні міста Одеса. Там йому зробили тест ПЛР, який показав позитивний результат.

Стан військового стабільний.