Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Загальна кількість померлих від інфекції становить 170368 осіб.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 42308 осіб, Італії – 24114 осіб, Іспанії – 20852 і у Франції – 20265. У Китаї загалом – 4636.
Всього у світі 2 478 153 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (787752), Іспанія (200210), Італія (181228), Франція (156493), Німеччина (147065) Велика Британія (125856) та Туреччина (90980).
У свою чергу, одужали 651503 людини.
- Станом на 20 квітня у світі 2 млн 407 тис. 414 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.