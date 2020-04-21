Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Загальна кількість померлих від інфекції становить 170368 осіб.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 42308 осіб, Італії – 24114 осіб, Іспанії – 20852 і у Франції – 20265. У Китаї загалом – 4636.

Всього у світі 2 478 153 інфікованих.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (787752), Іспанія (200210), Італія (181228), Франція (156493), Німеччина (147065) Велика Британія (125856) та Туреччина (90980).

У свою чергу, одужали 651503 людини.