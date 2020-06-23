Станом на ранок вівторка, 23 червня, у світі виявлено понад 9 мільйонів випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – 2 312 302 особи. На другому місці Бразилія – 1 106 470 осіб; третя Росія – там 591 465 хворих.

Далі йдуть Індія (440 215), Велика Британія (306 761), Перу (257 447), Чілі (246 963), Іспанія (246 504), Італія (238 720), Іран (207 525), Франція (197 381), Німеччина (191 768) та Туреччина (188 897).

Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі становить 472 216 людей. У свою чергу, одужали 4 526 407 осіб