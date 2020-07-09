Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Якщо ми подивимося, що у нас відбувалося в квітні, а ми моніторимо ситуацію щотижня, то рівень захворюваності серед медпрацівників досягав 21 % від усіх хворих. Тобто зі 100 хворих в Україні 21 був медиком. Це або лікар, або медсестра, або молодший медперсонал. На сьогодні цей показник складає до 7-8 %, і він постійно знижується”, – зазначив він.
Очільник МОЗ уточнив, що є велика різниця між станом медичної системи та забезпеченням засобами індивідуального захисту на початку епідемії коронавірусу і зараз.
За словами Степанова, зараз в Україні показники захворюваності “відповідають всім європейським і світовим стандартам”.
“Якщо нас порівняти з багатьма цивілізованими країнами Європи, то ми знаходимося на дуже хороших місцях. Нам вдалося за ці три місяці максимально відновити систему епідконтролю та інфекційного контролю і забезпеченість наших лікарень засобами індивідуального захисту”, – розповів міністр.
(На відео – з 11:50)
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