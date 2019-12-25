Про це в інтерв’ю виданню Die Welt повідомив директор Frontex Фабріс Леггері.

За словами Леггері, протягом останніх чотирьох років кількість незаконних перетинань кордонів держав Європейського Союзу скоротилося в 10 разів.

“Кількість нерегулярних перетинів кордону на зовнішньому кордоні ЄС значно скоротилося. У 2015 році ми зареєстрували рекорд в 1,2 млн. В кінці цього, 2019, року ми, ймовірно, будемо нараховувати тільки близько 120 тисяч осіб, які незаконно в’їжджають в ЄС”, — зазначив він.

Водночас Леггері наголосив, що, незважаючи на зниження кількості інцидентів незаконного перетину кордону, “міграційні тиск на Європу залишається величезним”.