НАБУ повідомило про підозру в заволодінні коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу "Краян" ще 4 фігурантам. Всього в злочині підозрюються 12 осіб.

Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

“24 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом учасникам – фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “Краян”. Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в схемі, зросла до 12: вісім із них є обвинуваченими, справа стосовно них слухається в суді”, — йдеться в повідомленні.

Так новими підозрюваними стали:

фізична особа, яка, як передбачається, здійснювала нагляд за фірмою, яка отримала кошти з міського бюджету;

двоє фізичних осіб, підозрюваних в координуванні взаємодії учасників схеми;

фізична особа, що ймовірно виступала пособником та представляло групу осіб, які мають вплив на чиновників Одеської міської ради.

Що відомо про “справу краю”?

Як встановило слідство, Одеський міський голова Геннадій Труханов в період з липня по грудень 2016 спільно з іншими посадовими особами Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн.

Корупційну схему, на переконання детективів, реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу “Краян” за свідомо завищеною вартістю. Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

З 2016 року НАБУ веде розслідування зазначеного факту. У грудні 2016 року на грошові кошти, сплачені з одеського бюджету, було накладено арешт.

У жовтні 2018 прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми фігурантам справи про заволодіння коштами бюджету Одеси при придбанні будівель заводу “Краян”. Серед них — мер міста Геннадій Труханов.

Крім Труханова, йдеться також про його заступника; керівника постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради; директора департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступника; директора приватної компанії-продавця будівлі; представника компанії-продавця будівлі і оцінювача.