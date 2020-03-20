Сьогодні були підтверджені ще 3 випадки коронавірусу COVID-19 в Україні. Загальна кількість випадків в країні зросла до 29.

Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

У країні було зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу — по одному в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях.

Ситуація по країні станом на вечір 20 березня наступна:

в Чернівецькій області — 15 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;

в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;

в Дніпропетровській області — 2 випадки;

в Києві — 3 випадки;

в Київській області — 2 випадки;

в Донецькій області — 1 випадок;

в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;

в Харківській області — 1 випадок;

у Львові — 1 випадок;