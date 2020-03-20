Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
У країні було зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу — по одному в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях.
Ситуація по країні станом на вечір 20 березня наступна:
- в Чернівецькій області — 15 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;
- в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;
- в Дніпропетровській області — 2 випадки;
- в Києві — 3 випадки;
- в Київській області — 2 випадки;
- в Донецькій області — 1 випадок;
- в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;
- в Харківській області — 1 випадок;
- у Львові — 1 випадок;
Раніше повідомлялося, що через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті- як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.