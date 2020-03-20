Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

У країні було зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу — по одному в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях.

Ситуація по країні станом на вечір 20 березня наступна:

  • в Чернівецькій області — 15 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;
  • в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;
  • в Дніпропетровській області — 2 випадки;
  • в Києві — 3 випадки;
  • в Київській області — 2 випадки;
  • в Донецькій області — 1 випадок;
  • в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;
  • в Харківській області — 1 випадок;
  • у Львові — 1 випадок;

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.