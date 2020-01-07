Про це повідомляє агенство Reuters.
Як повідомлялося раніше, у вівторок, 7 січня, в іранському місті Керман проходило масове прощання із загиблим командувачем корпусом вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Скорботні люди заполонили вулиці, перекривши дороги. Деякі з учасників ходи скандували “Смерть Америці” і плакали.
В результаті тисняви, що сталася під час масового заходу, в натовпі загинули люди. За інформацією іранських державних ЗМІ, станом на вечір вівторка відомо вже про 56 загиблих. Ще понад 210 осіб отримали поранення. Про їхній стан не повідомляється.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.