Про це повідомляє агенство Reuters.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 7 січня, в іранському місті Керман проходило масове прощання із загиблим командувачем корпусом вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Скорботні люди заполонили вулиці, перекривши дороги. Деякі з учасників ходи скандували “Смерть Америці” і плакали.

В результаті тисняви, що сталася під час масового заходу, в натовпі загинули люди. За інформацією іранських державних ЗМІ, станом на вечір вівторка відомо вже про 56 загиблих. Ще понад 210 осіб отримали поранення. Про їхній стан не повідомляється.