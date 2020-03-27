У Великій Британії за останню добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кількість смертей від COVID-19 у Великій Британії в п’ятницю, 27 березня, зросла на 31% в порівнянні з минулим днем та досягла рекордного значення — за добу загинув 181 пацієнт. Попередній рекорд країни — 115 смертей за добу.

Загалом у Великій Британії від COVID-19 померло 759 осіб, що робить державу 7 країною в світі за кількістю зареєстрованих смертей після Італії, Іспанії, Китаю, Ірану, Франції та США.

Серед загиблих були пацієнти віком від 29 до 98 років. Медики запевняють, що всі загиблі пацієнти за винятком 4 були старше 82 років та мали проблеми зі здоров’ям.