Про це повідомляє газета The New York Times.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 2 березня було відомо про двох загиблих від коронавірусу COVID-19 у Вашингтоні. Протягом доби ще четверо осіб у штаті померли від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість смертей у США сягнула шести.

У вівторок, 3 березня, стало відомо, що двоє людей, які загинули минулого тижня в районі Сіетла, були хворі на коронавірус. В результаті кількість загиблих від коронавірусу в США зросла до дев’яти. Всі летальні випадки сталися в районі Сіетла. Це вказує на те, що коронавірус потрапив у країну та почав поширюватися дещо раніше, ніж про це дізналися співробітники охорони здоров’я.

Президент Дональд Трамп заявив, що у зв’язку з цією ситуацією може посилити обмеження на міжнародні поїздки, але виключив будь-які обмеження на внутрішні поїздки.

Адміністрація Трампа вже ввела обмеження на поїздки до Китаю, заборонила всі поїздки до Ірану та попросила американців не їздити у деякі частини Італії й Південної Кореї.