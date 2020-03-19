Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний”, — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що всі п’ять нових випадків зафіксовано в Чернівцях. Загальна кількість випадків в Чернівецькій області сягнула 15. Кількість випадків COVID-19 по країні досягла 26. З них 3 — летальні.
- Станом на ранок 19 березня було відомо про 21 випадку COVID-19 в Україні.
- В Івано-Франківську померла жінка, інфікована новим атиповим коронавірусом.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні буде проводитися масове тестування на COVID-19.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня.