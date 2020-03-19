У Чернівецькій області зафіксували 5 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Загальна кількість випадків в області зросла до 15.

Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний”, — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всі п’ять нових випадків зафіксовано в Чернівцях. Загальна кількість випадків в Чернівецькій області сягнула 15. Кількість випадків COVID-19 по країні досягла 26. З них 3 — летальні.